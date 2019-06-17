Телеком: O2 UK предложила клиентам Apple Watch с гибким финансированием

17.06.2019, MForum.ru

Если до сих пор в Объединенном королевстве покупка и пользование Apple Watch с поддержкой LTE была доступна только абонентам EE и Vodafone, то теперь смартчасы Apple стали доступны также и тем абонентам, которые заключают контракт с O2.

O2 заявила, что новая опция позволит большему числу клиентов приобрести смартчасы.

Когда Apple впервые представила в UK смартчасы с поддержкой LTE, это была модель Series 3 и ее могли приобретать только абоненты EE.

Теперь Apple Watch Series 4 и Series 3 Cellular editions стали доступны и для абонентов O2.

Оператор Three остался единственным из "большой четверки" Объединенного королевства, который еще не объявил о намерениях поддерживать Apple Watch. Возможно потому, что оператор все еще работает над внедрением поддержки eSIM.

O2 запустил поддержку линейки тарифных планов, предлагая клиентам полгода бесплатного пользования беспроводным подключением часов при условии, что они подпишут с оператором контракт в период до 18 декабря 2019 года. Также нужно быть владельцем подключенного к сети O2 iPhone 6 или любой более новой модели.

Кроме обычных тарифных планов O2 также предлагает клиентам подключения с "гибким финансированием" покупки Apple Watch. Можно выбирать любой период между 3 и 36 месяцами. За пользование устройством в течение 36 месяцев предлагается выплачивать от 6 до 15 фунтов в месяц в зависимости от модели и стартовой выплаты, которая минимально составляет 20 фунтов (можно заплатить больше, вплоть до 340 фунтов, чтобы сократить ежемесячные выплаты). Чем короче выбранный период финансирования, тем больше придется выплачивать в месяц.

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теги: телеком тарифы UK Объединенное королевство Apple Watch