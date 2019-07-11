Анонсы: Joy's S13 – «звонилка» с функцией Wi-Fi Hotspot

11.07.2019, MForum.ru

На российском рынке появился весьма любопытный аппарат - Joy's S13. Внешне это устройство похоже на толстый (21 мм) кнопочный телефон с крошечным дисплеем (1,77 дюйма, разрешение QQVGA).

Joy's S13 поддерживает 4G-сети и может использоваться как точка доступа Wi-Fi. Кроме того, в активе этого устройства есть поддержка GPS/ ГЛОНАСС и Bluetooth. За счет полноразмерного USB-порта Joy's S13 может работать в качестве внешнего аккумулятора. Емкость батареи аппарата – 4000 мАч. А еще у него есть 2 Мп камера на верхнем торце. В программной части речь идет о Mocor 5 OS, в основе которой находится Android. Купить сей необычный девайс можно за 4590 рублей.