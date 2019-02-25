MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia

25.02.2019, MForum.ru

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, пополнила линейку своих кнопочных телефонов моделью с индексом 210. Аппарат оснащен 2,4-дюймовым дисплеем разрешением 320х240 точек и построен на базе платформы MediaTek MT6260A.

Впрочем, в части характеристик ждать чего-то особенного от Nokia 210 (2019) смысла не имеет. Это обычная «звонилка» на базе Nokia Series 30+ c 16 Мб встроенной памяти, 0,3 Мп камерой, двумя слотами для SIM-карт, FM-радио и аккумулятором емкостью 1020 мАч. Что интересно, в слогане производитель упоминает о «карманном интернете», но на практике это GPRS/EDGE (2G/2,5G сети) и браузер Opera Mini. Цена аппарата составит порядка $35 и будет варьироваться в зависимости от рынка.