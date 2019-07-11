Телеком: МТС запускает сервис "VR-трансляций" в формате 360 градусов

11.07.2019, MForum.ru

Оператор МТС запускает онлайн-видеотрансляции и обеспечит также возможность просмотра записей в формате VR с мероприятий и концертов. Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ. В дочерних билетных операторах уже готовятся интегрировать в свои услуги предложение покупки VR-доступа. Для подключения к стриминг-платформе потребуются VR-очки или шлем, а также устройство доступа с браузером со скоростью соединения не менее 20 Мбит/c.

Для получения доступа к прямой онлайн-трансляции в HD-UHD-4К-качестве необходимо зайти на страницу в интернете https://vr.mts.ru/ с любого браузера на любом устройстве и зарегистрироваться. Пока что оператор начнет с бесплатного доступа, что разумно. Впрочем, о монетизации в МТС задумались, считая, что "в дальнейшем" можно будет брать с клиентов плату до 250 рублей за разовое "виртуальное участие" в мероприятии или предоставлять услугу на условиях подписки.

На старте масштаб проекта будет скромным, в ближайшие полгода компания планирует выложить до 15 записей крупных мероприятий, а также проведет до 5 трансляций в реальном времени. Исполнителям обещана доля в доходах с продаж, соответствующие договоры с ними заключены.

Можно ли говорить об актуальности услуги? В целом в перспективах VR сейчас сомневаться не принято. Кроме того, спрос на такие устройства постоянно растет, хотя и не слишком стремительно, например, по данным М.Видео-Эльдорадо, продажи этих устройств в магазинах группы выросли на 3% в штуках. Вместе с тем есть и сомнения - насколько актуальны услуги VR в середине 2019 года.

Давайте вспомним, что делали в области VR конкуренты МТС.

ВымпелКом в феврале 2018 года уже выпускал контент в VR-формате в мобильной версии ТВ-сервиса совместно с компанией Prosense из С.Петербурга. Доступ к библиотеке видео и трансляциям (включая видео 360 градусов) предоставлялся за 190 рублей в месяц.

МегаФон пока что не пробовал монетизировать VR или оказывать соответствующие услуги на регулярной основе, но в июне 2018 года провел прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием 5G. Матч проходил на стадионе ВЭБ Арена в Москве, были задействованы 5 камер формата 180 градусов. Трансляцию можно было смотреть в офисе компании МегаФон (Оружейный, 41).

В компании МегаФон уверены, что без технологий 5G качественные VR услуги оказать сложно. Той же точки зрения придерживаются и в Tele2.

На самом деле, операторы, уже занявшиеся темой VR, до какой-то степени подменяют понятия. VR - это виртуальная реальность, это созданная с помощью компьютерного моделирования 3D-среда, с которой пользователь может интерактивно взаимодействовать, свободно выбирая направления движения в этой среде. Операторы под видом VR предлагают всего лишь просмотр видео 180 или 360 градусов, это вряд ли можно называть "виртуальной реальностью".

Стриминг видео - вещь безусловно популярная, но коммерциализовать услугу "VR" будет непросто. Во-первых зачастую в сети есть аналогичный бесплатный контент, во-вторых, в существующих сетях связи доступ со скоростями более 20 Мбит/c не всегда является гарантированным; в-третьих качество картинки на сегодняшний день не всегда может устраивать потребителя.

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теги: телеком МТС VR услуги виртуальная реальность