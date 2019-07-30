Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе

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Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе

30.07.2019, MForum.ru

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В июне Vivo объявила, что в 3 квартале выпустит 5G версию игрового телефона iQOO. Выполняя свое обещание, китайская фирма подтвердила, что iQOO Pro 5G увидит свет в августе. Параллельно компания опровергла слухи, что новинка будет назваться iQOO Plus 5G.

Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе

Напомню, в апреле игровое подразделение Vivo выпустило свой первый игровой телефон под названием Vivo iQOO. Предстоящий iQOO Pro 5G будет его улучшенной версией, по ряду характеристик аналогичный оригинальной модели. Официальный тизер показывает строенную камеру в левом верхнем углу задней панели, логотип iQOO 5G и текст «Monster Inside». В части «железа» ожидается Snapdragon 855+, как и в ASUS ROG Phone 2 и Black Shark 2 Pro. Объем ОЗУ составит 8 Гб, встроенной памяти – 128/256 Гб. Также упоминается об аккумуляторе емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Возможная цена топовой версии iQOO Plus 5G - 4498 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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