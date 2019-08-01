Анонсы: Официально представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

MForum.ru
01.08.2019,
Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Black Shark 2 Pro, построенный на чипсете Snapdragon 855+. Относительно предыдущей модели прирост производительности составил порядка 15%. Кроме того новинка радует 12 Гб ОЗУ во всех вариантах и использованием встроенной памяти типа UFS 3.0 (с обещанием 82% прироста производительности).
Также доработки коснулись системы охлаждения, что обеспечит более стабильную работу устройства при пиковых нагрузках. В остальном аппарат схож с Xiaomi Black Shark 2.
. В активе устройства присутствуют 6,39-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек , 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (48+12 Мп), 20 Мп камера на передней панели, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. ОС - Android 9 Pie с набором доработок под игровое использование.
Купить Xiaomi Black Shark 2 Pro в черном и серебристом цветах можно по цене 2999 / 3499 юаней за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти, соответственно. Немного позже в продаже появятся синий, лиловый и оранжевый варианты.
© Антон Печеровый,
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