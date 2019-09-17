Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6.2 и Nokia 7.2

17.09.2019, MForum.ru

Компания HMD Global объявила российские цены смартфонов Nokia 6.2 и Nokia 7.2, представленных на выставке IFA 2019.

Nokia 6.2 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем PureDisplay яркостью 500 нит и разрешением FHD+, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD до 512 Гб) и аккумулятором емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Конфигурация основной камеры Nokia 6.2 включает в себя 16 Мп основную камеру с оптикой Zeiss, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Также отметим, что корпус Nokia 6.2 выполнен из стекла и металла. Официальная цена для российского рынка – 14 990 рублей за версию 3+32 Гб (в рамках предзаказа – 12 990 рублей). Аппарат доступен в черном и серебристом цветах.

Nokia 7.2 также оснащен строенной тыловой камерой. Но ее конфигурация более серьезная – разрешение основного сенсора составляет 48 Мп (вспомогательные сенсоры 8 и 5 Мп). До 20 Мп выросло и разрешение фронтальной камеры. Аппаратная платформа Nokia 7.2 включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Параметры экрана аналогичны Nokia 6.2. Рекомендованная российская цена – 19 990 рублей (17 990 рублей при предзаказе). Помимо черного и серебристого для Nokia 7.2 будет доступен бирюзовый вариант.