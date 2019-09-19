Телеком: Tele2 запустил поддержку 3G/LTE по всей длине Арбатско-Покровский и Сокольнической линий в Москве

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Телеком: Tele2 запустил поддержку 3G/LTE по всей длине Арбатско-Покровский и Сокольнической линий в Москве

19.09.2019, MForum.ru

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Tele2 сообщает о том, что покрытие LTE оператора появилось на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. До конца 2019 года оператор планирует обеспечить LTE также все протяжение туннелей Кольцевой и Замоскворецкой линий.

 

Сеть LTE разворачивают "классическую", используя эффективный, но дорогой вариант излучающего фидерного кабеля. К сожалению, в условиях современного метрополитена это решение не является долговечным. Частички металлической пыли, которые постоянно формируются в метро от трения металлических колесных пар об рельсы, слой за слоем оседают на излучающем кабеле, въедаются в его поверхность и снижают качество связи. Отчистить кабель от такой "пыли" сложно, проще заменить. Но это подразумевает очередные капиталовложения. В общем, решение для богатых. Намного лучше, чем схема, выбранная недоброй памяти МаксимаТелеком.

Любопытно, что не на всем протяжении Замоскворецкой линии Tele2 использует собственную инфраструктуру, частично это делается в рамках сотрудничества. Интересно, это был свободный выбор Tele2, делать что-то с неким неназванным партнером, или это решение было оператору навязано?

Общая продолжительность всех туннелей московского метро - более 400 км. К 2021 году компания Tele2 обещает обеспечить "качественным интернетом" все ветки. Что же, посмотрим, как это будет выглядеть. А я на днях попробую сравнить качество мобильного интернета от Tele2 в перегонах Сокольнической линии с мобильным интернетом от МегаФон (сигнал последнего, увы, есть не на всем протяжении пути).

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теги: телеком Tele2 связь в метро излучающий кабель

© Алексей Бойко, MForum.ru

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