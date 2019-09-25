Телеком: Русские Башни построят инфраструктуру в Нижнем Тагиле

MForum.ru
25.09.2019,
Соответствующее соглашение о намерениях "в сфере реализации на территории города программы "Цифровая экономика" подписано компанией "Русские Башни" с администрацией муниципального образования города Нижний Тагил.
В частности, речь идет об опорах освещения двойного назначения (более 100), городских транспортных сетей и систем DAS.
Сооружаемой инфраструктурой в дальнейшем смогут пользоваться операторы сотовой связи, ГИБДД, МВД, ГОиЧС и другие желающие. Общая сумма вложений в Нижнем Тагиле планируется на уровне 150 млн рублей за 3 года. В 2019 году на территории города будет установлено 39 антенно-мачтовых сооружений. Источник: rtowers.ru.
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теги: телеком Русские башни Свердловская область
© Алексей Бойко,
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