Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере

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Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере

27.10.2019, MForum.ru

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В сети появился рендер смартфона Huawei Nova 6 5G. Изображение опубликовал довольно авторитетный ресурс 91mobiles, по данным которого анонс новинки состоится в декабре текущего года.

Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере

Из особенностей Huawei Nova 6 5G можно рассмотреть весьма интересное решение фронтальной камеры. Вполне возможно, речь идет о сдвоенном модуле, спрятанном в левом верхнем углу экрана. Также рендер показывает строенную тыловую камеру, возле которой находится блок с вспомогательными сенсорами. Данных о спецификациях пока нет, также как и догадок какая именно платформа будет лежать в основе новинки. Из-за американских санкций использование Qualcomm Snapdragon 735 исключено, а в активе Huawei пока нет 5G-чипа среднего класса. Или Huawei Nova 6 5G получит Kirin 990 5G? Ждем следующих утечек.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации 91mobiles.com

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