Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере

MForum.ru
27.10.2019,
В сети появился рендер смартфона Huawei Nova 6 5G. Изображение опубликовал довольно авторитетный ресурс 91mobiles, по данным которого анонс новинки состоится в декабре текущего года.
Из особенностей Huawei Nova 6 5G можно рассмотреть весьма интересное решение фронтальной камеры. Вполне возможно, речь идет о сдвоенном модуле, спрятанном в левом верхнем углу экрана. Также рендер показывает строенную тыловую камеру, возле которой находится блок с вспомогательными сенсорами. Данных о спецификациях пока нет, также как и догадок какая именно платформа будет лежать в основе новинки. Из-за американских санкций использование Qualcomm Snapdragon 735 исключено, а в активе Huawei пока нет 5G-чипа среднего класса. Или Huawei Nova 6 5G получит Kirin 990 5G? Ждем следующих утечек.
© Антон Печеровый,
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