Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России

MForum.ru
03.12.2019,
В нашей стране начались продажи телефонов Nokia 2720 Flip, представляющего собой возрождение известной раскладушки от Nokia. Обновленный Nokia 2720 Flip поддерживает 4G-сети, оснащен предустановленными приложениями WhatsApp и Facebook, а также выделенной кнопкой Google Ассистент.
Программная основа аппарата – KaiOS. Среди спецификаций Nokia 2720 Flip присутствуют 2,8-дюймовый основной экран разрешением 240х320 точек, 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек на внешней стороне устройства, чипсет Qualcomm 205, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти, 2 Мп тыловая камера со вспышкой, Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi (802.11b/g/n) и аккумулятор емкостью 1500 мАч. Из прочего отметим выделенную кнопку SOS. Купить Nokia 2720 Flip в красном, черном и сером цветах можно за 6490 рублей.
© Антон Печеровый,
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