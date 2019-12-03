Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России

03.12.2019, MForum.ru

В нашей стране начались продажи телефонов Nokia 2720 Flip, представляющего собой возрождение известной раскладушки от Nokia. Обновленный Nokia 2720 Flip поддерживает 4G-сети, оснащен предустановленными приложениями WhatsApp и Facebook, а также выделенной кнопкой Google Ассистент.

Программная основа аппарата – KaiOS. Среди спецификаций Nokia 2720 Flip присутствуют 2,8-дюймовый основной экран разрешением 240х320 точек, 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек на внешней стороне устройства, чипсет Qualcomm 205, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти, 2 Мп тыловая камера со вспышкой, Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi (802.11b/g/n) и аккумулятор емкостью 1500 мАч. Из прочего отметим выделенную кнопку SOS. Купить Nokia 2720 Flip в красном, черном и сером цветах можно за 6490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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