PR: ВДНХ и Билайн договорились о стратегическом партнерстве

04.12.2019, MForum.ru

4 декабря 2019 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru – Билайн (ПАО «ВымпелКом») и ВДНХ (АО «Выставка достижений народного хозяйства») заключили договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого мобильный оператор будет участвовать в развитии инфраструктуры Выставки. Главная цель сотрудничества – создавать для посетителей комфортное и технологичное пространство ВДНХ.

ВДНХ предоставит Билайн возможность размещать функциональные и технологические арт-объекты, проводить прямые трансляции крупнейших культурных событий, а также установить дополнительное телекоммуникационное оборудование для улучшения качества связи, в том числе во время массовых мероприятий.

Сотрудничество началось с открытия Главного катка страны, где Билайн стал официальным партнером всего зимнего сезона. В юбилейном для ВДНХ сезоне на Выставке заработал самый большой каток Европы. Площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тысяч кв. метров. Одновременно на льду могут кататься 4500 человек.

Для любителей коньков оператор обеспечил высокую скорость мобильного интернета и позаботился о зарядках для смартфонов. Посетители могут выкладывать селфи и сториз, слушать любимую музыку, общаться с друзьями в режиме нон-стоп и не беспокоится о том, что смартфон может разрядиться. Для красивых фотографий оператор создал яркую светящуюся фотозону, которая станет центром притяжения и взрослых, и детей.

Выкладывать фотографии посетители катка смогут в любое время. За последние 1,5 года Билайн провел масштабные работы по усилению качества связи в России. Оператор более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны. Один из самых масштабных проектов по модернизации сети реализовывается в Москве и Московской области. В столице сеть 4G на данный момент обновлена более чем на 95%, модернизацию планируется полностью завершить до конца 2019 года.

Билайн сохраняет лидерство среди российских операторов по скорости развития сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора по итогам 10 месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В новом зимнем сезоне Билайн предлагает развлечения не только на льду, но и в виртуальном пространстве. Пользователи могут сыграть в увлекательную онлайн-игру - beeline-katok.ru (18+). Задача для игроков: оказавшись за рулем снегоуборочной машины, очистить каток от снега. Победители могут получить различные призы от партнёров Билайн. Принять участие в игре сможет любой желающий при помощи своего мобильного устройства.

Более подробная информация о правилах игры доступна по ссылке: beeline-katok.ru

«Предложение действует с 01.12.2019 г. по 30.03.2020 г. Подробнее об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на beeline-katok.ru.»

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теги: телеком Билайн Вымпелком PR партнерства пиар ВДНХ