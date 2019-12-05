Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально

05.12.2019, MForum.ru

Компания Vivo в очередной раз обновила флагманский смартфон iQOO Neo. Главными отличиями Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition стало использование Snapdragon 855+ вместо Snapdragon 855, минимальный объем ОЗУ 8Гб, а также появление топового варианта с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб памяти встроенной.

Остальные спецификации аналогичны оригинальной модели: 6,38-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и встроенным дактилоскопическим сенсором, сдвоенная тыловая камера (12 Мп основной + 8 Мп с широкоугольным объективом), 16 Мп камера на передней панели, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Super FlashCharge 33 Вт. В программной части речь идет об Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS 9 и интерфейсом IQOO Monster UI. Ценник Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition в конфигурации 8+128 Гб составит 2598 юаней, а в конфигурации 12+256 Гб – 2798 юаней. Купить можно Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition можно будет в трех цветовых вариантах: черный карбон, светло-голубом и синем.