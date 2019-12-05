Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой

MForum.ru
05.12.2019,
Компания Huawei официально анонсировала смартфон Nova 6. Новинка будет доступна в версиях 4G и 5G, причем оба варианта базируются на чипсете Kirin 990. Встроенная в экран сдвоенная фронтальная камера сочетает 32 Мп основной сенсор и 8 Мп вспомогательный модуль.
Тыловая камера Huawei Nova 6 строенная. В качестве основного сенсора выступает 40 Мп сенсор с конфигурацией пикселя RYYB, а ему на помощь приходят два сенсора разрешением 8 Мп, один с теле фотообъективом, второй – с широкоугольной оптикой. Из функционала камеры отметим развитые AI-алгоритмы, запись 4К-видео и мощный ночной режим. Также в активе Huawei Nova 6 присутствуют 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), поддержка NFC и аккумулятор емкостью 4100 / 4200 мАч (в 4G/5G версиях) с быстрой зарядкой 40 Вт. 4G-вариант Huawei Nova 6 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 3199 юаней. Версия с поддержкой 5G – 3799/4199 юаней за конфигурацию со 128 и 256 Гб памяти, соответственно. Информации о глобальном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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