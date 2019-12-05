Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810

MForum.ru
05.12.2019,
Помимо топового Nova 6 5G, компания Huawei анонсировала смартфон Nova 6 SE. Аппарат представляет собой облегченную версию флагмана, базирующуюся на чипсете Kirin 810 и снабженную лишь одной встроенной в экран камерой (разрешение 16 Мп).
Зато тыловая камера Huawei Nova 6 SE получила целых 4 модуля: основной 48 Мп, 8 Мп с широкоугольной оптикой, а также два сенсора разрешением 2 Мп (один для портретов, другой для макросъемки). Спецификации Huawei Nova 6 SE включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310 x 1080 точек, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой. Поддержки NFC не предусмотрено. Выпускаться Huawei Nova 6 SE будет в черном, розово-голубом и зеленом цветах. Цена – 2199 юаней. Информации о планах международного релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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