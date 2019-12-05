Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810

05.12.2019, MForum.ru

Помимо топового Nova 6 5G, компания Huawei анонсировала смартфон Nova 6 SE. Аппарат представляет собой облегченную версию флагмана, базирующуюся на чипсете Kirin 810 и снабженную лишь одной встроенной в экран камерой (разрешение 16 Мп).

Зато тыловая камера Huawei Nova 6 SE получила целых 4 модуля: основной 48 Мп, 8 Мп с широкоугольной оптикой, а также два сенсора разрешением 2 Мп (один для портретов, другой для макросъемки). Спецификации Huawei Nova 6 SE включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310 x 1080 точек, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой. Поддержки NFC не предусмотрено. Выпускаться Huawei Nova 6 SE будет в черном, розово-голубом и зеленом цветах. Цена – 2199 юаней. Информации о планах международного релиза пока нет.