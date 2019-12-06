Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально

MForum.ru
06.12.2019,
Состоялся официальный анонс смартфона Nokia 2.3. Как несложно догадаться по индексу модели, речь идет о смартфоне начального ценового сегмента. Однако, во время презентации много говорилось о технологиях искусственного интеллекта, включая Google Ассистенте с выделенной кнопкой для его активации, а также функциях энергосбережения и качестве снимков (для своего сегмента).
В активе Nokia 2.3 присутствуют 6,2-дюймовый In-Cell Touch дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенная тыловая камера (13+2 Мп), 5 Мп фронтальная камера, Bluetooth 5.0, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Программная составляющая Nokia 2.3 базируется на Android One, что означает получение обновление ОС в течение двух лет и три года доработки в части безопасности. Также отметим интересный дизайн задней панели с рифлением. Европейская цена Nokia 2.3 составит 109 евро, данных о российском релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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