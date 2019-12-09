Разработки: МТС вступила в глобальный проект Telecom Infra Project (TIP)

09.12.2019, MForum.ru

МТС вступила в глобальный проект Telecom Infra Project (TIP). Идея этой международной организиции - создать условия для участия в развитии экосистемы поставщиков телеком-решений на принципах Open RAN, также есть и другие направления деятельности. В TIP входит более 500 различных компаний и организаций, но из российских операторов никто, кроме МТС.

МТС будет участвовать в проектных группах организации в разработке технологий для открытых аппаратных платформ сети радиодоступа (Open RAN), транспортной и опорной сетей с использованием открытой архитектуры и единых стандартов, вычислительных платформ общего назначения (GPPP, General Purpose Processing Platforms) на основе программно-конфигурируемых сетей (SDN, Software-defined networks) и виртуализация сетевых функций (NFV, Network Functions Virtualization). Разработки будут тестироваться с партнерами в лабораториях, а затем выводиться на рынок по конкретные бизнес-кейсы через акселерационные центры.

В МТС говорят о том, что участие компании в инициативах TIP обеспечит поддержку гармонизированных стандартов радиодоступа и будет способствовать локализации производства 5G-оборудования в России.

Отмечу, что МТС последовательна в участии в различных международных проектах и профессиональных сообществах, занимающихся разработкой новых технологий и стандартизации. TIP - не первая глобальная инициатива, с которой взаимодействует МТС. Хотелось бы видеть такую же активность и со стороны других участников российского операторского рынка, поскольку своевременная интегрированность в вопросы развития телекома и в его перспективные направления не может не сказаться положительно на бизнесе компании в целом.

В отношении полезности и эффективности участия в TIP мнения на рынке встречаются разные. В частности, в деятельности этой организации в 2013-2014 годах принимал участие ВымпелКом, но затем компания свое участие прекратила. Можно предположить, что в компании участие в TIP сочли мало эффективным, недостаточно результативным. Возможно, за прошедшие годы ситуация как-то изменилась. Да и Open RAN без TIP, вполне вероятно, не случился бы, или это было бы что-то иное.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС Open RAN TIP Telecom Infra Project