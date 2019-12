Стандартизация: МТC вступила в глобальный проект Telecom Infra Project

09.12.2019, MForum.ru

09 декабря 2019 г., пресс-релиз МТС, через MForum.ru, Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, первым из российских операторов связи присоединился к глобальной инициативе Telecom Infra Project (TIP), объединяющей инновационную деятельность ведущих ИКТ-компаний мира, для участия в развитии экосистемы поставщиков телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры, что позволит снизить стоимость, ускорить внедрение новых технологий и строительство сетей 5G.

В организацию Telecom Infra Project входит более 500 компаний и организаций по всему миру - операторы связи, поставщики технологий, системные интеграторы, стартапы. Деятельность альянса поддерживается проектными группами и сообществом лабораторий из инженеров и экспертов в сфере ИКТ.

МТС будет участвовать в проектных группах организации в разработке технологий для открытых аппаратных платформ сети радиодоступа (Open-RAN) [Radio Access Network], транспортной и опорной сетей с использованием открытой архитектуры и единых стандартов, вычислительных платформ общего назначения (GPPP)[General Purpose Processing Platforms] на основе программно-конфигурируемых сетей (SDN) [Software-defined network] и виртуализация сетевых функций (NFV) [Network Functions Virtualization] Разработки будут тестироваться с партнерами в лабораториях, а затем выводиться на рынок по конкретные бизнес-кейсы через акселерационные центры.

«Цель нашего участия в Telecom Infra Project - авторитетной международной организации - развитие открытой и унифицированной экосистемы поставщиков телеком-инфраструктуры в интересах всей ИКТ-отрасли России. В преддверии развертывания сетей 5G подобный подход особенно актуален – так достигается взаимная совместимость оборудования и программного обеспечения различных производителей, что в конечном итоге за счет гибкости решений и усиления конкуренции среди вендоров дает нам возможность значительно сэкономить капитальные затраты и сократить сроки при внедрении технологий и строительстве сетей новых поколений. Кроме того, поддержка гармонизированных стандартов радиодоступа на основе решений TIP будет способствовать локализации производства 5G-оборудования в России», — отметил вице-президент МТС по технике Андрей Ушацкий.

«Мы рады, что МТС присоединилась к Telecom Infra Project и с нетерпением ждем вклада нового участника в развитие проектов радиодоступа и транспортных сетей TIP в 2020 году. Это новое сотрудничество даст нашему сообществу большую возможность не только в доработке и развитии комплекса решений TIP под нужды МТС в сетях LTE и 5G, но и в расширении участия TIP в российской экосистеме», — отметил глобальный руководитель TIP по развитию Вишал Матур.

December 09, 2019, Moscow, Russia, press release via MForum.ru — MTS (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), Russia’s leading telecommunications operator and digital services provider, first among Russian telecom operators has joined the Telecom Infra Project (TIP), a collaborative telecom community that is evolving the infrastructure that underpins global connectivity. Through its various initiatives, TIP's members are openly collaborating on building, testing and deploying commercially scalable disaggregated telecom infrastructure, based on industry standards. In the future, this could significantly reduce the cost and speed up the roll out of new technologies, including 5G networks.

To date, TIP boasts over 500 members from around the world, including network operators, technology providers, systems integrators, startups, and a wide variety of other ecosystem partners. To help advance TIP’s mission, the organization has set up multiple project groups and community labs staffed by engineers and specialists from across the information and telecommunications technology spectrum to build technical solutions that interoperate globally. Many of these solutions are already deployed in service provider networks across several markets globally.

As a new member, MTS will participate in the organization’s project groups specializing in open radio access networks (Open-RAN), backbone networks based on open architectures and unified standards, as well as general purpose processing platforms (GPPP) based on software-defined networks (SDN) and network functions virtualization (NFV). Together with other partners, MTS will help develop and test new business solutions in the laboratory, to be followed by market launch via a technology accelerator center.

“The goal of our participation in the Telecom Infra Project — a leading global authority — is to develop an open and unified supplier ecosystem for telecoms equipment in line with the interests of the entire Russian ICT industry. This approach is particularly relevant ahead of the upcoming 5G rollout. Achieving seamless interoperation of equipment and software across producers will enable more flexible solutions and more efficient competition, which ultimately can help us significantly lower capex and accelerate the rollout of next-generation connectivity. Moreover, supporting unified radio access standards with TIP solutions will also support the localization of 5G equipment production in Russia,” commented Andrey Ushatsky, MTS Vice President for Technology.

“We are excited that MTS has joined the TIP Community, and look forward to their contribution and progress on TIP Access & Backhaul projects in 2020. This new collaboration brings a great opportunity for TIP – in not only refining and hardening TIP LTE and 5G solution sets to meet MTS requirements, but also in opening TIP’s engagement into the Russian ecosystem,”commented Vishal Mathur, Global Head of Engagement of the Telecom Infra Project.

