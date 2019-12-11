Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition

11.12.2019, MForum.ru

HMD представила новый смартфон с Android Go Edition для развивающихся рынков - Nokia C1. В Кении новинка стоит всего 59 $, а ее характеристики не сильно отличаются от Nokia 1 Plus . Он также будет доступен в Нигерии (и других странах), но цена пока не объявлена.

В активе Nokia C1 присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 480 x 960 пикселей выполненный по технологии IPS с закаленным защитным стеклом для защиты от царапин, 4-ядерный 1,3 ГГц процессор, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, поддержка карт памяти объемом до 64 Гб, 5 Мп тыловая камера и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Отдельно отметим отсутствие поддержки LTE-сетей, в активе Nokia C1 только поддержка 3G-сетей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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