MForum.ru
11.12.2019,
HMD представила новый смартфон с Android Go Edition для развивающихся рынков - Nokia C1. В Кении новинка стоит всего 59 $, а ее характеристики не сильно отличаются от Nokia 1 Plus . Он также будет доступен в Нигерии (и других странах), но цена пока не объявлена.
В активе Nokia C1 присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 480 x 960 пикселей выполненный по технологии IPS с закаленным защитным стеклом для защиты от царапин, 4-ядерный 1,3 ГГц процессор, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, поддержка карт памяти объемом до 64 Гб, 5 Мп тыловая камера и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Отдельно отметим отсутствие поддержки LTE-сетей, в активе Nokia C1 только поддержка 3G-сетей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
10.12. [Краткие новости] Tele2 ставит LTE на каждой вышке / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru
11.12. [Общество] Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru
28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru