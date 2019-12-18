Анонсы: INOI 244Z – защищенный телефон для военных

18.12.2019, MForum.ru

Портфолио бренда INOI пополнила свое портфолио телефоном INOI 244Z. Новинка предоставляет аппарат с ударопрочным корпусом, усиленный металлическими боковыми вставками.

INOI 244Z позиционируется как аппарат, который не имеет расширенных мультимедийных возможностей и отвечает требованиям к телефонам, разрешенных в армии РФ: отсутствие диктофона, дополнительного флеш-накопителя, Bluetooth, фотокамеры, доступа в Интернет и MMS. Нельзя не отметить и цвет хаки (также есть черный вариант), который у многих ассоциируется с армией. Технически речь идет об аппарате на платформе MTK6261D с 2,4-дюймовым дисплеем разрешением 240х320 точек, двумя SIM-картами, FM-радио и разъемом для наушников. Емкость аккумулятора INOI 244Z составляет 2000 мАч, которых хватит на 12,75 часов разговоров. Купить INOI 244Z можно будет за 1490 рублей.