Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном

MForum.ru
22.08.2019,
Бренд Inoi пополнил свое портфолио телефоном 288S. Новинка выполнена в формате слайдера в стиле легендарного Nokia 8800.
В технической части все довольно просто. В активе Inoi 288S присутствует 1,8-дюймовый дисплей, поддержка двух SIM-карт и карт microSD объемом до 16 Гб, 0,3 Мп камера, а также аккумулятор емкостью 800 мАч. Выпускаться новинка будет в черном и серебристом вариантах, цена 2 999 рублей.
© Антон Печеровый,
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