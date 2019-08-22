Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном

22.08.2019, MForum.ru

Бренд Inoi пополнил свое портфолио телефоном 288S. Новинка выполнена в формате слайдера в стиле легендарного Nokia 8800.

В технической части все довольно просто. В активе Inoi 288S присутствует 1,8-дюймовый дисплей, поддержка двух SIM-карт и карт microSD объемом до 16 Гб, 0,3 Мп камера, а также аккумулятор емкостью 800 мАч. Выпускаться новинка будет в черном и серебристом вариантах, цена 2 999 рублей.