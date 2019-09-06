Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда

MForum.ru

Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда

06.09.2019, MForum.ru

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Компания INOI открывает продажи обновленной версии самой популярной модели бренда — INOI 2 Lite 2019. По данным производителя за прошедший год было продано более 300 000 смартфонов этой модели.

Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда

В части спецификаций речь идет о смартфоне начального уровня на базе чипсета MTK6580 (соответственно, поддержки 4G нет), оснащенного 1 Гб ОЗУ, 4/8 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб) и аккумулятором емкостью 2250 мАч. Диагональ дисплея новинки составляет 5 дюймов, используется экран с классическим соотношением сторон 16:9. Также отметим 2 Мп фронтальную камеру, 5 Мп камеру на передней панели и программную платформу Android 8 Go. Выпускаться INOI 2 Lite 2019 будет в черном и золотом цветах, а так же лимитированных Twilight Green и Twilight Blue. Его цена составит 2990 / 3490 рублей за версию с 4 или 8 Гб встроенной памяти.

Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда

Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда

Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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