Анонсы: INOI 104 – мобильный телефон с дизайном домашнего радиотелефона

29.12.2019, MForum.ru

Под брендом INOI вышла очередная любопытная новинка – телефон INOI 104. Новинка позиционируется как замена домашнего/офисного телефона, но с подключением к мобильной сети, а значит неограниченным радиусом действия.

Технически речь идет о бюджетном мобильном телефоне с поддержкой двух SIM-карт, 1,77-дюймовым дисплеем, FM-радио, фонариком и Bluetooth, что позволит использовать его в паре с гарнитурой. Ёмкость батареи новинки – 600 мАч, обеспечивающая до 13 часов в режиме разговора и до 355 часов в режиме ожидания. Для подзарядки INOI 104 используется док-станция, что делает использование устройства во многом аналогичной обычному радиотелефону. Купить INOI 104 за 990 рублей можно будет в черном и белом цветах.