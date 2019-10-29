Анонсы: INOI 117B – телефон с док-станцией для пожилых людей

MForum.ru
29.10.2019,
Ассортимент бренда INOI пополнил телефон INOI 117B, адресованный пожилым и людям с ограниченными возможностями.
INOI 117B — телефон с крупными, удобными кнопками с большими цифрами и буквами, а также увеличенным шрифтом и иконками меню. На задней панели предусмотрена кнопка SOS, по нажатию на которую будет подаваться громкий звуковой сигнал, а также отправляться сообщение на заранее запрограммированные номера. Еще одна особенность новинки – входящая в комплект поставки базовая станция для зарядки аппарата. В части спецификаций речь идет о телефоне с 1,77-дюймовым дисплеем, чипсетом MTK6261D, слотом для карт microSD объемом до 16 Гб, фонариком , Bluetooth, двумя SIM-слотами, FM-радио, номинальной камерой и аккумулятором емкостью 800 мАч. Правда автономность очень скромная. Как гласит пресс-релиз он позволяет оставаться на связи до двух дней. Купить INOI 117B можно за 1290 рублей в белом, красном и черном цвете.
© Антон Печеровый,
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