Цифровизация: МегаФон займется цифровизацией угледобывающих предприятий совместно с СДС-Уголь

MForum.ru
23.12.2019,
И еще одно партнерство от МегаФон, на этот раз речь пойдет о цифровизации промышленности, конкретно - угледобывающих предприятий. Для этого МегаФон договорился о партнерской схеме работы с "СДС-Уголь".
Стороны планируют совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, а также промышленной и экологической безопасности.
МегаФон и СДС-Уголь сотрудничали и ранее, поэтому базовые станции МегаФон уже обеспечивают связь на территории ряда угледобывающих предприятий: АО "Черниговец", ООО "Шахтоуправление "Майское", АО "Салек", ООО "Шахта Листвяжная". Связь используется не только для работы специалистов, но также и для подключения горного оборудования.
В частности, подключено более 2 тысяч модулей IoT, установленных на горном оборудовании. Платформа диспетчеризации позволяет с помощью подключенных к ней датчиков ослеживать скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий.
МегаФон провел телемост между Кемеровской областью и Москвой, используя видеосвязь на базе тестовой сети 5G, развернутой на шахте Листвяжная. В составе тестовой сети - опора с радиооборудованием и антеннами 5G, системный блок, расположенный под опорой в климатическом шкафу. Базовая станция подключена к ядру сети 5G, расположенному к ядру сети в С.Петербургу в Центре исследования и разработки МегаФон.
Для тестирования и тестового сеанса видеосвязи был задействован аппарат Huawei MateX с поддержкой диапазона 4.8-4.99 ГГц. Коммерчески доступных терминалов для этого диапазона пока что нет.
Также был показана работа беспилотного подключенного грузовика КАМАЗ, передвигающегося по промышленной трассы длиной 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. Для этого использовалась сеть LTE МегаФон, развернутая на территории СДС-Уголь.
«Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», - отметил Геворк Вермишян, генеральный директор ПАО "МегаФон".
«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя, позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. В рамках национального проекта «Экология» и реализации концепции «Чистый Уголь = Зелёный Кузбасс» применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу, отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
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теги: телеком МегаФон партнерские проекты
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