МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов

MForum.ru
14.01.2020,
14 января 2020, пресс-релиз МТС через MForum.ru.
14 января 2020 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS нового облачного сервиса собственной разработки Containerum Managed Kubernetes. Его использование примерно вдвое сокращает время и затраты на запуск ИТ-решений, повышая конкурентоспособность российского бизнеса - компании смогут быстрее разрабатывать и внедрять бизнес-приложения и цифровые клиентские сервисы.
Новый сервис кратно ускоряет разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке (1). Он создан на основе стартапа из собственного акселератора, который вошел в подразделение собственной разработки #CloudMTS.
Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. Может возникать «конфликт» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход существенно ускоряет разработку и вывод новых сервисов на рынок. Сервис Containerum Managed Kubernetes, в свою очередь, предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде. Услуга позволит снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис автоматизирует управление и администрирование ИТ-инфраструктуры, где размещаются приложения клиентов. Повышается надежность работы приложений за счет перераспределения входящего клиентского трафика и автоматического масштабирования. Сервис осуществляет резервное копирование кластеров, что обеспечивает непрерывную работу ИТ-решений клиентов.
Крупный бизнес из финансового сектора получит возможность быстрее запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга. Онлайн-ритейл получит инструмент, позволяющий оперативно масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от поступающего трафика. Технологические стартапы и финтех-компании смогут быстрее обновлять свои решения, сводя к минимуму время их простоя.
«Мы – одни из немногих на российском рынке, кто запустил сервис по управлению контейнерными приложениями в облаке. Уверен, что услуга вызовет большой интерес со стороны ИТ-разработчиков и служб эксплуатации, которые смогут работать с сервисами, используя единую точку управления всей инфраструктурой. Мы реализуем уникальный опыт, предлагая клиентам сразу две версии услуги, в том числе с проактивным мониторингом и возможностью персонального общения с архитекторами сервиса. Услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг», – отметил директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.
Сервис предоставляется бесплатно, компании платят ежемесячно только за потребляемый объем облачных ресурсов. Можно воспользоваться двумя версиями: базовой и продвинутой. В рамках продвинутой версии клиенты получают проактивный мониторинг ИТ-ресурсов со стороны провайдера, сервисную поддержку на всех этапах, высокую доступность на уровне 99,95% и возможность прямой коммуникации с архитекторами. Базовая версия подойдет, к примеру, для разработки и тестирования ИТ-решений, продвинутая – для коммерческого запуска и эксплуатации критически важных приложений.
О сервисе Containerum Managed Kubernetes
Об облачном бизнесе МТС
МТС предоставляет облачные услуги под брендом провайдера #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров. В облачное направление бизнеса МТС также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров «ИТ-ГРАД» и ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud. Среди клиентов провайдера: ABBYY, «Бритиш Американ Тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, сеть клиник «Медси» и другие международные и отечественные компании.
(1) Сервис по управлению кластерами kubernetes обеспечивают оптимальную среду для запуска, администрирования и мониторинга ИТ-решений, запускаемых в облаке. Гораздо более быстрая разработка и внедрение приложений достигаются за счет технологии контейнеризации и отсутствия конфликта между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте, контейнере, всех необходимых компонентов в виде приложений, библиотек данных, файлов настройки позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решения к новому окружению в среде использования (продакшн).
(2) Крупнейшая международная некоммерческая организация, которая объединяет ведущих мировых разработчиков, конечных пользователей и поставщиков контейнерных технологий.
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