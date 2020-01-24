Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов крупнейших вузов России

MForum.ru

Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов крупнейших вузов России

24.01.2020, MForum.ru

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24 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.

24 января, Москва - Исследовательский проект Билайн.Аналитика в преддверии Дня студента, который традиционно отмечается 25 января, проанализировал, как студенты в крупнейших российских вузах пользуются мобильным интернетом.

Согласно исследованию, в среднем учащийся крупнейшего российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. Молодые и активные пользователи интернета являются одними из драйверов роста потребления дата-трафика. Для сравнения - по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-трафика на одного абонента Билайн в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 50% и составил 5 759 Мб.

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно). Еще 21% трафика студентов относится к популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube.

Некоторые студенты в вузах любят слушать музыку и подкасты: на музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3% трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3% общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и «Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1% дата-трафика).

Самые «качающие» российские вузы

По итогам исследования среднего дата-трафика, приходящегося на одного студента, лидерами оказались крупные вузы в российских регионах. Первое место занимает расположенный в Краснодаре Кубанский государственный университет, на втором месте – Балтийский федеральный университет в Калининграде, а на третьем – Сибирский федеральный университет в Красноярске. Студенты в этих вузах в месяц качают почти вдвое больше, чем в среднем учащиеся крупнейших вузов в выборке.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальный исследовательский Томский государственный университет – здесь средний трафик одного студента в месяц в полтора раза выше среднего. В топ-5 также вошел расположенный в Москве Российский университет дружбы народов (показатель MbOU выше среднего на треть).

Топ-10 крупнейших вузов России с самыми «качающими» студентами

Топ-10 крупнейших вузов России с самыми «качающими» студентами

Лидерами по совокупному объему трафика, потребляемого всеми студентами, оказались вузы в Москве – первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, второе место - Российский университет дружбы народов, а третье - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики». Четвертое место по совокупному дата-трафику заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а пятое - Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.

С учетом потребностей абонентов Билайн реализует самую масштабную в истории программу модернизации сети в Москве. Замена оборудования на современное проведена уже для 98% базовых станций. На половине сети активирована технология Carrier Aggregation (объединение несущих), которая позволяет использовать одновременно несколько диапазонов частот для доступа к мобильному интернету). Благодаря модернизации сети в Москве увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие сети и значительно выросли показатели стабильности передачи данных.

Студенты и студентки

Если рассматривать дата потребление в разбивке по полу, то можно увидеть, что привычки учащихся мужского и женского пола различаются. Студентки используют на 12% больше трафика, чем студенты мужского пола, свидетельствуют данные Билайн.Аналитика. Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится 43% потребляемого студентками дата-трафика). У студентов мужского пола Instagram занимаешь лишь третье место по доле потребляемого трафика (22%).

Лидером у студентов мужского пола является соцсеть «ВКонтакте» (на нее приходится 35% их трафика), второе место занимают видеохостинги (30% трафика). Студентки тоже любят сидеть во «ВКонтакте» - по данным исследования на эту соцсеть приходится 34% их трафика. А вот YouTube и RuTube студентки используют реже своих ровесников мужского пола (эта категория занимает 13% дата-трафика студенток в вузах).

Согласно данным Билайн.Аналитика, студентки немного чаще слушают музыку в интернете (на эту категорию приходится 4% дата-трафика, в то время как у студентов только 3%). В то же время учащиеся вузов мужского пола больше играют в игры – эта категория занимает 5% их дата-трафика (у студенток только 2%). Также учащиеся мужского пола чаще используют «Одноклассники» и Facebook.

В рамках исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей России от Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в России, результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.

Специально ко Дню студента Билайн организует мероприятия для учащихся вузов на катках ВДНХ в Москве и пространстве СевКабель в Санкт-Петербурге. Посетителей катков 25 января ждут увлекательные квесты и другие активности и возможность выиграть призы. Для развлечений оператор предусмотрел концептуальную световую фотозону LOVIT/ЛОВИТ, где можно сделать большое количество красивых селфи или фото с друзьями. На сайте beeline-katok.ru/ доступна интересная тематическая игра.

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теги: пресс-релизы аналитика данных Билайн ВымпелКом

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