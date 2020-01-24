Билайн.Аналитика рассказала о потреблении мобильного трафика студентами

MForum.ru

Билайн.Аналитика рассказала о потреблении мобильного трафика студентами

24.01.2020, MForum.ru

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По данным компании Билайн, в среднем учащийся крупнейшего российского вуза использует 11 256 МБ в месяц. Еще совсем недавно, по итогам 3q2019 показатель MBOU в целом по компании составлял всего 5 759 МБ. Не удивительно, кому как не студентам быть одними из основных потребителей мобильного интернета.

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети ВКонтакте и Instagram (34% и 33%, соответственно). Еще 21% трафика студентов приходится на видеохостинги, прежде всего, на Youtube. Из других сравнительно популярных сервисов отметим музыкальные - Яндекс.Музыка и iTunes (3% общего трафика). Еще 3% приходятся на трафик мобильных игр. По 1% - на Facebook и Одноклассники.

В Билайн составили список самых "качающих" вузов, пропорциональный среднему потреблению "на студента".

Топ-10 крупнейших вузов России с самыми «качающими» студентами

Если же сравнивать ВУЗы по совокупному потреблению трафика, потребляемого студентами, то в лидерах:

  1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
  2. Российский университет дружбы народов
  3. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
  4. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
  5. Московский государственный институт международных отношений МИД РФ

Интересно, что студентки используют на 12% больше трафика, чем студенты-мужчины. Девушки активнее смотрят и публикуют фотографии в Instagram, на эту сеть приходится 43% всего потребляемого дата-трафика. У студентов-мужчин на Instagram приходится 22% трафика.

Лидером у студентов мужского пола является соцсеть «ВКонтакте» (на нее приходится 35% их трафика), второе место занимают видеохостинги (30% трафика). Студентки тоже любят сидеть во «ВКонтакте» - по данным исследования на эту соцсеть приходится 34% их трафика. А вот YouTube и RuTube студентки используют реже своих ровесников мужского пола (эта категория занимает 13% дата-трафика студенток в вузах).

Согласно данным Билайн.Аналитика, студентки немного чаще слушают музыку в интернете (на эту категорию приходится 4% дата-трафика, в то время как у студентов только 3%). В то же время учащиеся вузов мужского пола больше играют в игры – эта категория занимает 5% их дата-трафика (у студенток только 2%). Также учащиеся мужского пола чаще используют «Одноклассники» и Facebook.

Для исследования были задействованы данные за сентябрь-декабрь 2019 года, применялся обезличенный подход к данным.

К Дню студента Билайн организует мероприятия для учащихся вузов на катках ВДНХ в Москве и пространстве СевКабель в Санкт-Петербурге. Посетителей катков 25 января ждут квесты и другие активности, а также возможность выиграть призы. Для развлечений оператор предусмотрел световую фотозону LOVIT/ЛОВИТ, где можно делать селфи или сфотографироваться с друзьями. На сайте beeline-katok.ru доступна тематическая игра.

Пресс-релиз компании Билайн.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом аналитика потребление трафика потребление данных среднее потребление

© Алексей Бойко, MForum.ru

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