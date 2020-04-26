Регулирование: Dish выбрал Mavenir поставщиком решений OpenRAN для своей сети 5G

MForum.ru

Регулирование: Dish выбрал Mavenir поставщиком решений OpenRAN для своей сети 5G

26.04.2020, MForum.ru

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Dish, как известно, станет четвертым федеральным оператором сотовой связи США, поскольку иначе, из-за слияния T-Mobile US и Sprint их число уменьшилось бы до трех, что в США считают недопустимо низким, с учетом необходимости поддерживать достаточный уровень конкуренции.

Dish выбрал Mavenir в качестве поставщика решения, которое позволит компании развернуть национальную сеть 5G. Dish находится в каком-то смысле в очень выгодной позиции. Поскольку компания ранее не строила сети мобильной связи технологий 2G, 3G и 4G, у нее нет и соответствующего балласта в виде сетей, построенных по устаревшим технологиям. Есть тот редкий шанс, который имеет любой новый участник рынка, выходящий на него тогда, когда появились новые идеи и новые возможности.

В частности, и прежде всего, у Dish есть возможность начать строить сеть 5G SA на основе облачного программного решения OpenRAN, которое и взялась поставлять компания Mavenir. Если проект окажется успешным (что не факт, поскольку никто и никогда в мире еще не строил сети 5G SA OpenRAN), то перед Dish открываются фантастические возможности в плане ценовой конкуренции.

Дело в том, что OpenRAN - это не только возможность использовать на сети оборудование самых разных производителей. Это еще и предельная простота архитектуры сети. Что позволяет надеяться на то, что ее обслуживанием может заниматься не 30000-135000 сотрудников, как сейчас принято у классических операторов сотовой связи (135000 - это у Verizon, а у AT&T и вовсе 251 840), а, возможно, единицы тысяч. Получив такую экономию на фонде заработной платы, новый оператор может поделиться ею с абонентами, установив свои тарифы на уровне, например, в 0.5 от текущих, или даже еще меньшем.

Собственно, мы уже видим другой такой пример - в Японии, где на рынок выходит оператор Rakuten, с весьма схожей идеологией. И где остальные операторы уже изрядно волнуются относительно перспектив своего бизнеса.

Регуляторы США для облегчения старта новому участнику рынка обременили сделку T-Mobile и Sprint рядом весьма разумных условий. В частности, в первые 7 лет, T-Mobile будет обязана предоставлять мощности своей сети для Dish на условиях MVNO. Что позволит Dish строить свою сеть 5G, обеспечивая с самого начала общенациональное покрытие 5G. Кроме того, как сейчас ожидается, в ходе слияния Sprint и T-Mobile часть существующих сайтов этих компаний будут признаны дублирующими. У Dish есть право приоритетного приобретения любых этих сайтов, что опять же может обеспечить неплохой стартовый буст для новичка рынка мобильной связи.

В общем, кейс крайне интересный, как почти все, что сейчас происходит на рынке мобильной связи США. Успехи Dish с OpenRAN, если они последуют, будут буквально под микроскопом изучаться всеми, кто уже задумался о переходе на OpenRAN, а также теми, кто пока только начинает замечать рост частоты упоминания этого подхода.

По материалам: telecoms.com 

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теги: Open RAN Dish Mavenir 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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