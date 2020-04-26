M&A: Nokia пытается отразить попытку враждебного поглощения

MForum.ru

M&A: Nokia пытается отразить попытку враждебного поглощения

26.04.2020, MForum.ru

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По данным Reuters, финский вендор сетевых телеком-решений Nokia нанял банк Citi, чтобы получить помощь в отражении попытки враждебного поглощения - компанию пытаются приобрести за $17,4 млрд. Nokia пока что отказывается подробно комментировать ситуацию, отзываясь о ней, как о рыночных слухах.

Nokia вот уже несколько лет подряд находится, что называется, в турбулентном состоянии. В частности, с 2019 года компания успела уволить уже около 5 тысяч сотрудников, а также назначила нового гендиректора. Эти меры предприняты с идеей улучшить позиции компании в гонке за контракты 5G. Между тем, компания потерпела сокрушительное фиаско в Китае, где, в отличие от Ericsson, она осталась без доли в контрактах второго этапа развития China Mobile и других крупнейших операторов.

В феврале Bloomberg сообщало, что компания рассматривает возможности продажи или слияния, хотя Nokia эту информацию поспешила опровергнуть.

В любом случае, попытка враждебного поглощения Nokia будет подвергнута тщательному рассмотрению со стороны регуляторов самых разных стран. Поскольку уход Nokia с рынка существенно сократил бы выбор альтернатив продуктам 5G китайских компаний Huawei и ZTE.

В феврале 2020 года генпрокурор США Ульям Барр высказывал идею, что было бы разумным шагом для правительства США приобрести контрольный пакет акций Ericsson или Nokia, чтобы укрепить компанию финансово, усилить ее конкурентные позиции и устранить сомнения в отношении устойчивости этого бизнеса.

Вместо этого, мы наблюдаем, если поверить слухам, попытку поглощения Nokia какой-то частной акционерной компанией. Если таковая компания имеет практику реструктуризации (уничтожения бизнеса за счет его продажи по частям), это противоречит интересам США. Власти США, конечно, смогут заблокировать поглощение, но Nokia все равно столкнется с проблемами, поскольку компании придется долго ожидать вынесения необходимых судебных решений, что затруднит ее бизнес.

Уход Nokia с рынка, если до этого дойдет дело, позволит Huawei существенно нарастить свою долю рынка. Альтернативы в лице Ericsson и, в меньшей степени, Samsung, явно недостаточно для всех покупателей телеком-оборудования, чтобы придерживаться рекомендаций США и не покупать решения Huawei и ZTE.

А китайцы не дремлют. Благодаря всесторонней поддержке со стороны китайского правительства, включая финансовую, Huawei скорее всего выйдет из пандемии еще более сильным бизнесом. В частности, компания уже объявила о наращивании своего бюджета на исследования и разработки на $5.8 млрд в 2020 году, до $20 млрд (!). В мире есть только две компании с большим бюджетом на разработки и исследования - Amazon и Alphabet.

В сложившейся ситуации можно ожидать, что США все же пойдут на покупку активов Nokia ради сохранения этого участника рынка? Вполне вероятно.

По материалам: businessinsider.com

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теги: Nokia M&A враждебные поглощения слухи вендоры рынок вендоров доли рынка

© Алексей Бойко, MForum.ru

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