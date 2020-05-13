Анонсы: Nokia 125 и 150 представлены официально

13.05.2020, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о доступности в России телефонов Nokia 125 и 150. Новинки относятся к категории «звонилок» с неплохой автономностью, FM-радио не требующим подключения гарнитуры и встроенной «Змейкой», столь хорошо знакомая пользователям классических телефонов Nokia.

Nokia 125 и 150 оснащены 2,4-дюймовыми дисплеями разрешением QVGA и АКБ 1020 мАч, а старшая версия – еще и расширенными мультимедийными возможностями: слотом microSD, 0,3 Мп камерой и Bluetooth. В программной части речь идет о Series 30+. Российские цены Nokia 125 и 150 составят 2390 и 2999 рублей. Купить Nokia 125 можно будет в черном, белом и синем цветах, а Nokia 150 – в черном, красном и бирюзовом.