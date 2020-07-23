Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой

23.07.2020, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала первый смартфон семейства Legion, которое будет охватывать игровые решения. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 865+ (первый официально представленный смартфон на этом чипе), оснащена памятью LPDDR5, UFS 3.1 и двухсекционной батареей.

Спецификации Lenovo Legion Pro включают в себя 6,65-дюймовый 144 Гц дисплей разрешением 2340 х 1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 6, 8/12/16 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации основой сенсор разрешением 64 Мп + широкоугольный 16 Мп, 20 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Собственно, для обеспечения работы столь мощной зарядки (параллельно с двух портов USB Type C) и применен двухсекционный аккумулятор, что позволяет обеспечить эффективный отвод тепла. Также порты USB Type C можно использовать для подключения игровых контроллеров и монитора для вывода изображения.

Еще одна особенность, связанная с игровым позиционированием, Lenovo Legion Pro – расположение фронтальной камеры в выдвижном блоке в торце устройства, что удобно для стримов во время игры. Цены Lenovo Legion Pro составят 3499 / 3899 / 4199 / 5999 юаней за версии 8+128 / 12+128 / 12+256 / 16+512 Гб. Начало продаж назначено на 5 августа.