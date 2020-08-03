Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench

03.08.2020, MForum.ru

Компания HMD Global работает над смартфоном Nokia C3, который составит компанию представленным в декабре и марте смартфонам Nokia C1 и Nokia C2. Новинка появилась в тесте Geekbench, где набрала 149 баллов в одно и 820 баллов в многоядерном тестах.

Сердцем Nokia C3 станет процессор Unisoc с базовой частотой 1,20 ГГц, который будет дополнен 3 Гб ОЗУ. Остальных подробностей об этом устройстве пока нет. Однако в базе TENAA был обнаружен загадочный телефон Nokia с номером модели TA-1258. По данным регулятора в активе TA-1258 присутствуют 5,99-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1440 пикселей, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и 1,6 ГГц процессор, что может указывать на Unisoc S9C9863A. Фоточасть TA-1258 включает в себя 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора – 3040 мАч, ОС – Android 10. Официальный анонс может состояться 4 августа.