Анонсы: iPad 8 – новое поколение самого доступного планшета Apple

17.09.2020, MForum.ru

Компания Apple представила обновление самого доступного планшетного компьютера в своем портфолио. «Сердцем» новинки является чипсет A12 с 6-ядерный процессором. Также iPad 8 поддерживает стилус Apple Pencil, при желании планшет можно дополнить одним из нескольких вариантов чехла-клавиатуры.

Экран iPad 8 унаследовал от iPad 7 - 10,2 дюйма, 2160 x 1620 точек. Разрешение тыловой камеры – 8 Мп, фронтальной – 1,2 Мп, дактилоскопический сенсор разместился на кнопке передней панели. Заявленная автономность – 10 часов в режиме просмотра видео от Wi-Fi-сети. Для подключения зарядного устройства используется разъема Lightning. Wi-Fi версию iPad 8 с 32 Гб встроенной памяти можно будет купить за 29 990 рублей, со 128 Гб памяти – за 38 990 рублей. Аналогичные LTE-версии обойдутся 41 990 / 50 990 рублей, соответственно. Купить новинку можно будет в золотом, серебристом и золотистом цветах.