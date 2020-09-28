Анонсы: Huawei представила P Smart 2021

28.09.2020, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала смартфон P Smart 2021, нацеленный на европейский рынок. Ключевые фишки новинки – QUAD-камера с основным сенсором разрешением 48 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч.

В качестве дополнительных модулей камеры выступают 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, причем она разместилась в круглом вырезе по центру экрана. Основа аппаратной платформы Huawei P Smart 2021 чипсет Kirin 710A. Чипсет далеко не новый. Но для Huawei это единственный выход – санкции США ограничили ее доступ к мощностям крупных чип-мейкеров, тогда как Kirin 710A выпускается китайской компанией SMIC по нормам 14 нм технологического процесса. Спецификации Huawei P Smart 2021 также включают в себя 6,67-дюймовый ISP-дисплей разрешением 2400х1080 точек, 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Дактилоскопический сенсор разместился на торце, поддержки NFC нет. ОС – Android 10 без сервисов Google. Купить новинку можно будет за 229 евро в зелёном, розовом и чёрном цветах. Старт продаж намечен на вторую половину октября.