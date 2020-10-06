NB-IoT: МТС подключила к NB-IoT более 700 самокатов в Санкт-Петербурге и Краснодаре

06.10.2020, MForum.ru

Более 700 электросамокатов шерингового сервиса Eleven в Санкт-Петербурге и в Краснодаре теперь подключены к сети NB-IoT МТС.

Подключенные самокаты в режиме реального времени передают данные о своем местоположении, статусе, техническом состоянии. В частности, передается информация о текущем уровне заряда аккумулятора, о переходе в режим ожидания.

SIM-карта NB-IoT встроена в самокаты еще на этапе их заводской сборки. Это повышает защищенность самокатов от угона.

Информация о местоположении и состоянии самоката доступна не только компании, но и клиентам - через мобильное приложение. Благодаря этому клиент может выбрать самокат, ориентируясь не только на его местоположение, но также и на уровень его заряда. Особенно удобно то, что оставить самокат можно практически в любом удобном месте в рамках разрешенной зоны.

«Качество наших услуг во многом зависит от стабильной мобильной сети. Мы уже работали с сетью NB-IoT МТС в Беларуси и смогли оценить ее преимущества, в первую очередь высокую энергоэффективность, которая позволяет не переживать о замене батареи в модуле связи в течение всего сезона. Система позволят получать ключевые данные о самокатах: местоположение, уровень заряда, наличие поломок – и оперативно перевозить или заменять устройства. Мы только запускаем сервис в Санкт-Петербурге и в Краснодаре, но в следующем сезоне планируем значительно увеличить количество самокатов и расширить сотрудничество с МТС», — отметил директор по развитию компании Eleven Александр Уельский.

«Мы рады, что сеть NB-IoT, в основном предназначенная для работы с энергоэффективными датчиками и счетчиками, теперь используется и клиентами из других сфер. Надеемся, что опыт Eleven поможет компаниям из самых разных отраслей — от промышленности и транспорта до ритейла — «распробовать» преимущества сети, такие как энергоэффективность, ёмкость и высокая проникающая способность. Сегодня МТС – единственный оператор, развернувшую сеть NB-IoT в 63 регионах, к концу года мы планируем увеличить площадь покрытия до 72 регионов», — прокомментировал директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.

Список регионов, охваченных покрытием сетей NB-IoT можно посмотреть на MForum.ru

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