Связь в метро: Билайн раздает безлимитный мобильный интернет в московском метро

MForum.ru
16.11.2020,
Мобильный интернет от Билайн в московском метро не только безлимитный, но и бесплатный. Раздача идет в рамках акции, подключение к которой идет автоматически и бесплатно, никаких действий от клиента не требуется. Теперь можно будет окончательно забыть об унылом Wi-Fi от МаксимаТелеком.
Для того, чтобы улучшить покрытие в метро, Билайн построил уже почти 900 новых базовых станций. В результате средние скорости мобильного интернета Билайн выросли до 16,5 Мбит/с, а максимальные могут достигать 100 Мбит/c. Покрытие 4G доступно более, чем на 80% станций метро. Идет ежедневная работа по мониторингу и оптимизации сети в метро для дальнейшего улучшения качества связи и доступности мобильных сервисов в московском метро.
По данным Билайн.Аналитика, количество абонентов Билайн - активных пользователей 4G в метро выросло в 3.5 раза по сравнению с 2019 годом. В сентябре 2020 года абоненты Билайн задействовали в 2 раза больше мобильного интернета, чем в годом ранее. Среднемесячный трафик на одного абонента вырос на 132%.
Дмитрий Машин, директор Московского региона:
«Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы стремимся предоставить доступный и непрерывный сервис на всем пути их следования по городу в течение дня. Метро – ключевая транспортная инфраструктура города, и ежедневно им пользуются миллионы москвичей. Чтобы они могли полноценно использовать свой смартфон в дороге, мы в рекордные для компании сроки обеспечили устойчивое покрытие 4G на большинстве станций и тоннелей. Безлимитный трафик поможет каждому клиенту по достоинству оценить новое качество связи и лично проверить нашу работу».
Обратите внимание, частично тарификация возможна из-за технических особенностей. При попадании в нетарифицируемую зону примерно 30-150 МБ могут тарифицироваться. Как по мне, это небольшое неудобство на фоне приятной акции. Предложение для абонентов Билайн предоплатной системы расчетов действует с 12.11.2020 по 12.01.2021 в Московском метрополитене (кроме наземных перегонов и станций) с учетом зоны покрытия сети Билайн. Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробнее о подземных станциях и перегонах, участвующих в акции, изменениях и условиях самой акции на https://beeline.ru/supercity.
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теги: Билайн развитие сети связь в метро московский метрополитен
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