Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн

MForum.ru
16.12.2020,
23 декабря компания Huawei готовится представить новые смартфоны семейства Nova 8. Продажи новинок начнутся накануне Нового года (30 декабря), но качественные рендеры доступны уже сейчас.
Интересной особенностью смартфонов семейства станет оригинальное оформление блока камер, центральным элементом которого является сенсор разрешением 64 Мп. «Сердцем» новинок, скорее всего, будет чипсет Kirin 985. Из других спецификаций известно о 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Кроме того, Huawei nova 8 Pro получит экран с частотой обновления 120 Гц, а разрешение основного модуля фронтальной камеры этого устройства составит 32 Мп.
© Антон Печеровый,
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