Тарифы: Новые абоненты МегаФон смогут звонить друг другу бесплатно даже при отрицательном балансе

MForum.ru

Тарифы: Новые абоненты МегаФон смогут звонить друг другу бесплатно даже при отрицательном балансе

16.12.2020, MForum.ru

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МегаФон сделал весьма привлекательное предложение для новых абонентов, которые выберут для себя тариф из линейки #БезПереплат, основной тарифной линейки компании. Теперь на всех тарифах этой линейки внутрисетевые вызовы новых абонентов не только не расходуют пакет минут, но также доступны даже при отрицательном балансе. Учитывая, что по данным оператора, внутри сети совершается более половины всех вызовов, предложение выглядит очень щедрым.

Ничего специально подключать не требуется, безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе - это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» - возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

Можно предположить, что в МегаФон по-прежнему делают ставку на защиту и увеличение доли рынка оператора по размеру абонентской базы.

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теги: тарифы МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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