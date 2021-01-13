Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro

MForum.ru
13.01.2021,
Компания Meizu официально анонсировала беспроводные наушники Pop Pro. Новинка выполнена в стиле Apple AirPods Pro, а ее ключевым новшеством стало внедрение системы активного шумоподавления. За счет системы из трех микрофонов Meizu Pop Pro могут подавить шум уровнем до 35 дБ.
Размер динамиков составляет 10 мм, диафрагма выполнена из композитных материалов. При извлечении наушников из кейса они автоматически подключаются к смартфону, а при извлечении наушника из уха воспроизведение автоматически ставится на паузу. Для управления предусмотрены сенсорные зоны, реагирующие на касание.
Заявленная автономность с включенным шумоподавлением – 4 часа (без него – 6,5 часов), аккумулятора кейса хватает для 13 часов автономной работы. Цена Meizu Pop Pro – 499 юаней.
© Антон Печеровый,
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