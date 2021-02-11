Развитие сетей: В Московском метро стало больше людей

MForum.ru
11.02.2021,
Похоже, что люди все меньше верят в опасность подхватить ковид в метро. Кто-то сделал прививку и считает себя защищенным, кто-то счел, что раз власти закрывают резервные госпитали, то можно уже расслабиться и начать жить, как прежде. Тем более, что и московские власти сняли часть ограничений - маски нужны, но на работу ездить можно. Так или иначе, но Билайн впервые зафиксировал уверенный рост своих клиентов в московском метро. В частности, в период с 25 по 31 января 2021 года количество клиентов Билайн в подземке выросло на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Количество пассажиров в будние дни последней недели января 2021 года выросло на 50% по сравнению с новогодними праздниками.
По данным проекта Билайн.Аналитика после снятия части ограничений мобильный трафик вырос на 20% по сравнению с неделями во время действия ограничений. Как ожидается он будет расти и далее по мере увеличения пассажиропотока в метро.
Наибольшая активность в пользовании мобильным интернетом характерна для пассажиров Таганско-Краснопресненской ветки, на них приходится 18% от общего интернет-трафика сети Билайн в метро. На долю Серпуховско-Тимирязевской линии приходится 15%, на Замоскворецкую - 14%.
Как заявляет компания Билайн, в ее сети LTE в московском метро средняя скорость скачивания выросла в 4 раза до 22,8 Мбит/c, при этом максимальная может достигать 350 Мбит/c.
Наибольший объем потребления трафика в метро приходится на видеосервисы (хорошее доказательство качества связи), также заметная доля трафика приходится на общение в мессенджерах и соцсетях.
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теги: телеком Билайн Вымпелком связь в метро метрополитен развитие сетей
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