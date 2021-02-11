IT: Google совершил еще одну сделку с телеком-оператором

11.02.2021, MForum.ru

Облачные решения Google, похоже, нравятся телеком-операторам. IT-гигант сообщает о еще одной сделке, канадский оператор Telus подписал с Google 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области 5G, граничных вычислений с множественным доступом (MEC) и о совместной разработке новых продуктов и услуг.

Photo by Richard Kidger on Unsplash

В соответствии с договоренностью IT-инфраструктура Google будет модернизирована с помощью публичного облака Google для предприятий, кроме того, клиенты получат возможность пользоваться 5G и MEC с использованием платформы Anthos for Telecom.

Telus также развернет технологию облачного контактного центра со встроенным AI, что должно будет улучшить возможности компании по поддержке клиентов.

Компании будут совместно разрабатывать продукты и услуги в области телекома, здравоохранения, сельского хозяйства, безопасности, автоматизации, развлечений и умных домов.

Telus начал развертывание сети 5G в июне 2020 года. Были озвучены планы инвестировать в развитие сети 5G оператора в Канаде до $40 млрд до 2023 года.

С момента запуска компанией Google платформы Anthos for Telecom в марте 2020 года, соглашения на ее использование подписали такие компании как: Sigfox, LG Uplus, Orange, Telefonics, Telia, AT&T и Nokia.

Выручка Google Cloud в 4q2020 выросла до $3.8 млрд.

Источник: mobileworldlive.com

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн Вымпелком связь в метро метрополитен развитие сетей