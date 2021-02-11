Развитие сетей: Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море!

MForum.ru
11.02.2021,
Компания Bakcell стала первым мобильным оператором в Азербайджане, начавшим предоставлять услуги мобильного интернета не только на материковой части страны, но и в море.
Так, на основе соглашения о предоставлении услуг мобильного интернета, подписанного с одной из крупнейших нефтяных компаний, работающих в стране, на начальном этапе мобильный интернет Bakcell стал доступен на 4 морских судах и 1 нефтяной платформе.
«Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты пользовались лучшей мобильной сетью в Азербайджане, и получали высочайшее качество клиентского опыта. Благодаря этому проекту, работники судов и нефтяных платформ смогут всегда оставаться на связи со своими семьями, работая в море в течение длительного времени. Bakcell продолжит улучшать свою сеть и качество услуг, чтобы предоставлять нашим розничным и корпоративным клиентам лучший клиентский опыт на рынке. Наша основная миссия – заботиться о наших клиентах таким образом, чтобы в полной мере удовлетворять их потребности в услугах мобильной связи», - отметил главный исполнительный директор Bakcell г-н Райнер Ратгебер.
Этот проект является первым в своем роде в Азербайджане, поскольку до этого ни один оператор мобильной связи в стране не предоставлял офшорные услуги мобильного интернета. Благодаря новой услуге, персонал судов и нефтяных платформ сможет пользоваться безлимитным мобильным интернетом со скоростью до 10 Мбит/с.
Лишь несколько стран мира, в том числе Мексика, Россия и Канада, имеют опыт реализации подобных проектов.
Отметим, что всемирно известная компания OOKLA трижды подряд назвала сеть Bakcell самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане.
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теги: Азербайджан Bakcell связь в море
© пресс-релиз,
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