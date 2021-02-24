Развитие сетей: Билайн увеличил сеть 4G/LTE в 2.5 раза за последние 3 года

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Развитие сетей: Билайн увеличил сеть 4G/LTE в 2.5 раза за последние 3 года

24.02.2021, MForum.ru

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Билайн подвел итоги развития сети в 2020 году. Последние 3 года по данным компании, новая базовая станция Билайн появляется примерно каждые полчаса. Благодаря этому удалось не только нарастить покрытие, улучшить его связность, но также поднять средние скорости мобильного интернета в ряде регионов. 

За 2018 и 2019 годы было построено столько же BS LTE/4G, сколько за все предыдущие годы. В 2020 году оператор нарастил сеть еще на 25%. А если сравнивать количество BS LTE с концом 2017 года, то по итогам 2020 года оно выросло в 2.5 раза.

Новые базы создали дополнительную емкость сети, что весьма актуально с учетом роста объемов трафика. Трафик в 4q2020 был на 48% больше, чем в 4q2019. Доля LTE трафика по итогам 4q2020 составила 82% от всего объема трафика, передаваемого в сетях Билайн.

В 2020 году в 9 филиалах технические специалисты Билайн расширили полосу частот, используемую сетью LTE 1800 за счет рефарминга и полного или частичного перевода голоса из этого в другие диапазоны. Компания заявляет о росте доступных для клиентов скоростей в среднем на 30%. Например, в Астрахани скорости выросли в среднем на +43%, в Йошкар-Оле на +50%. А в Москве удалось добиться роста на 74%, для этого был переведен в формат LTE 2100 диапазон 2100 МГц, при одновременном расширении сети на 50%.

Как уже сообщалось ранее, была запущена система SON на базе ИИ, обеспечивающая непрерывную оптимизацию работы оборудования, обеспечено близкое к 100% покрытие в московском метрополитене, втрое выросла мощность ЦОД оператора в Ярославле, запущена новая платформа для предоставления услуг VoLTE в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти. В компанию вернулись ключевые технические функции, что положительно влияет на надежность сети.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Мы поддерживаем высокий темп развития сети, решая главную задачу – качественный сервис для наших клиентов. Смартфон для многих клиентов стал основным способом использования интернета. С одной стороны клиентов с 4G-смартфонами становится все больше. С другой – профиль использования сети меняется, что особенно заметно в 2020 году, когда кроме развлечения клиенты стали подключаться со смартфона в онлайн-конференции, загружать большие файлы и выполнять другие операции, работая удаленно. Реализованные в 2020 году проекты увеличили скорость и надежность мобильного интернета по всей России, и в 2021 году мы продолжим развитие сети в интересах наших клиентов».

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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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