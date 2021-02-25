6G: Apple ищет экспертов в области 6G

MForum.ru
25.02.2021,
В объявлениях о вакансиях на сайте Apple говорится, что инженерам предстоит работать над определением концепций системного уровня, создавать платформы для быстрого прототипирования, проводить системные симуляции, разрабатывать новые алгоритмы и протоколы для RAN, а также вносить вклад в работу 3GPP по стандартизации 6G.
Photo by Carles Rabada on Unsplash
Это очередной шаг Apple в направлении 6G. В ноябре 2020 года компания вошла в альянс Next G, объединяющий такие компании, как AT&T, T-Mobile US, Verizon, Google, Facebook, Ericsson, Nokia и другие.
На рынок 5G Apple вышла с запозданием, поддержка 5G в смартфонах компании появилась только в октябре 2020 года, в линейке iPhone 12.
Сейчас в мире в США, Китай, Япония, Южная Корея и в некоторых других странах, включая страны Евросоюза, сформировано несколько отраслевых групп для исследований в области 6G. Удивительно, но есть попытки заниматься этой темой и в России. Считается, что коммерциализация нового стандарта начнется в 2030 году, впрочем, в 3GPP еще не объявили, когда планируют начать работать над новым стандартом.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: телеком шестое поколение 6G Apple
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