Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков

MForum.ru
16.03.2021,
Анонс смартфона Carbon 1 MK II состоялся еще в прошлом году. Ключевая «фишка» новинки – корпус, почти полностью сделанный из карбона. За счет этого вес устройства составляет всего 125 г, а толщина – 6,3 мм. Цвет – черный («неокрашенный карбон»).
Спецификации Carbon 1 MK II включают в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек (без вырезов), чипсет MediaTek Helio P90, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, 16 Мп основную и 20 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 3000 мАч. Также отметим дактилоскопический сенсор и поддержку NFC. Цена Carbon 1 MK II составит 799 евро, что делает его устройством для энтузиастов. В продаже новинка появится только в странах западной Европы, изначально в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах.
© Антон Печеровый,
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