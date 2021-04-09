Анонсы: Nokia C20 и C10 - пара телефонов c Android 11 Go Edition

09.04.2021, MForum.ru

Портфолио смартфонов HMD на базе платформы Android Go Edition пополнили Nokia C20 и C10. Новинки получили 6,52-дюймовые дисплеи разрешением 720p + (20: 9). Дисплеи защищены стеклом Panda Glass, имеют яркость 400 нит и 70% покрытие NTSC.

В части конфигурации камеры Nokia C20 и C10 практически идентичны – они оснащены 5 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами. Основное их отличие - аппаратная платформа. Nokia C20 базируется Unisoc SC9863a (28 нм, 8x A55 @ 1,6 ГГц, IMG8322, поддержка 4G), в то время как C10 построен на базе Unisoc SC7331e (четырехъядерный процессор 1,3 ГГц), тот же чип, который использовался в оригинальном C1. В части объемов памяти речь идет об 1 или 2 Гб ОЗУ, а также 16 или 32 Гб встроенной памяти. Емкость аккумуляторов – 3000 мАч, зарядка – 5 Вт. Цена Nokia C10 составит 75 евро (начало продаж июнь), С20 – 90 евро (начало продаж - апрель).