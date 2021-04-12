Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G)

12.04.2021, MForum.ru

В сети появились изображения Samsung Galaxy Quantum2. Источник утверждает, что Galaxy Quantum2 для домашнего рынка будет анонсирован 23 апреля. На международный рынок новинка может выйти как Galaxy A82 5G.

Из спецификаций Samsung Galaxy Quantum2 известно о 6,7-дюймовом дисплее Dynamic AMOLED разрешением WQHD + и частотой обновления 120 Гц, 10 Мп фронтальной камере в вырезе экрана и 64 Мп основном сенсоре тыловой камеры (вспомогательные – 12 Мп сверхширокоугольный, 5 Мп макро). Основой аппаратной платформы новинки станет чипсет Snapdragon 855+ дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Выпускаться новинка будет в сером, белом и светло-фиолетовом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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