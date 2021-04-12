Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G)

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Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G)

12.04.2021, MForum.ru

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В сети появились изображения Samsung Galaxy Quantum2. Источник утверждает, что Galaxy Quantum2 для домашнего рынка будет анонсирован 23 апреля. На международный рынок новинка может выйти как Galaxy A82 5G.

Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G)

Из спецификаций Samsung Galaxy Quantum2 известно о 6,7-дюймовом дисплее Dynamic AMOLED разрешением WQHD + и частотой обновления 120 Гц, 10 Мп фронтальной камере в вырезе экрана и 64 Мп основном сенсоре тыловой камеры (вспомогательные – 12 Мп сверхширокоугольный, 5 Мп макро). Основой аппаратной платформы новинки станет чипсет Snapdragon 855+ дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Выпускаться новинка будет в сером, белом и светло-фиолетовом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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