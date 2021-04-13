Развитие сетей: Рост потребления данных в сетях LTE продолжает расти - МегаФон о Московской области

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Развитие сетей: Рост потребления данных в сетях LTE продолжает расти - МегаФон о Московской области

13.04.2021, MForum.ru

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МегаФон, ссылаясь на данные Big Data, приводит результаты анализа активности пользователей 4G в городах-спутниках Москвы. В среднем потребление данных в сети LTE по итогам 1q2021 год к году выросло в 1,5 раза.

В отдельных городах, например, в Люберцах, жители стали скачивать на 40% больше данных. Максимум потребления приходится на абонентов из Балашихи - здесь в среднем на абонента приходится трафик в объеме, эквивалентном примерно 3-4 фильмам в месяц в качестве Full HD.

В целом рейтинг самых "качающих" городов-спутников Москвы в 1q2021 выглядит так:

  • Балашиха
  • Красногорск
  • Люберцы
  • Мытищи
  • Химки

«Только за один месяц жители городов-спутников столицы в среднем прокачивают до 2 петабайт информации в сети МегаФона, что можно сравнить с просмотром телепрограмм в течение примерно 2,5 лет без перерыва. Такие объемы передачи данных возможны только благодаря постоянному развитию инфраструктуры и усилению пропускной способности сети стандарта LTE. Так, за три месяца 2021 мы расширили покрытие и емкость 4G для более чем 300 населенных пунктов. Благодаря этому наши абоненты в городах-спутниках Москвы могут получать и передавать еще больше информации при сохранении комфортной скорости интернета», - отметил Андрей Абрамов, технический директор Столичного филиала МегаФона.

МегаФон работает над развитием сети в Подмосковье. Силами инженеров оператора в первом квартале 2021 года установлено и модернизировано около 200 BS LTE. Это позитивно повлияло на результаты исследования, проведенного компанией Ookla: по данным за февраль 2021 года средняя скорость загрузки данных в сети 4G МегаФон составила 39,8 Мбит/c.

Общий объем трафика абонентов МегаФон в городах-спутниках Москвы за 1q2021 составил около 9 млн ГБ – это примерно 280 000 фильмов в качестве 4К UHD (Ultra HD).

В Московском регионе операторы сотовой связи активно под LTE используют чуть ли не все доступные им частоты. Не удивительно, учитывая плотность населения в Москве и прилегающих к ней регионах.

 

Используемые для LTE частоты в Московской области

Диапазон band 1 band 3 band 7 band 8 band 20 band 31 band 38 band 39 band 40
МТС  Y Y Y   Y   Y    
Билайн   Y Y   Y        
МегаФон   Y Y   Y    Y    
Tele2  Y   Y   Y Y  

 Y Y

 

Как не странно, не видно упоминаний о базовых станциях LTE band 8 в Подмосковье, хотя соответствующие эксперименты вели в Москве некоторые из операторов. 

Подробнее о телекоме в Московской области 

--

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теги: МенаФре развитие сетей Московская область Подмосковье  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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