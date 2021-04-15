Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру

15.04.2021, MForum.ru

Sony представила три смартфона Xperia, два из которых относятся к флагманской линейке. По заявлению компании Xperia 1 III и Xperia 5 III – первые в мире устройства с регулируемым телеобъективом в паре с двойным датчиком частичного разряда.

Производитель отметил, что ряд технологий фотосъемки, включая технологию быстрой фокусировки, сопоставимы с технологиями цифровых камер Sony высокого класса. В обеих моделях было четыре «универсальных варианта линз»: 16 мм, 24 мм, 70 мм и 105 мм. Также компания отметила, что оба Xperia поддерживают более высокую частоту обновления экрана (относительно флагманов 2020 года) и получили различные улучшения в части звука. К примеру, заявлено, что Xperia 1 III сможет увеличить громкость на 40% по сравнению со своим предшественником. Набор поддерживаемых технологий включает в себя LDAC, aptX HD, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, аппаратную поддержку 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound. Нельзя не отметить и то, что экраны новинок не имеют вырезов под фронтальную камеру, она размещена в полоске над экраном.

В части «железа» в Sony Xperia 1 III речь идет 6,5-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 3840х1644 точки и частоте обновления 120 Гц, чипсете Qualcomm Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенной камере (12 Мп основная, 12 Мп телефото, 12 Мп широкоугольная, ToF-сенсор), 8 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Заявленная цена Sony Xperia 1 III для российского рынка – 99 990 рублей.

Главное отличие Xperia 5 III заключается в более компактных размерах обусловленных использованием 6,1-дюймового AMOLED-дисплея (габариты смартфона 157 x 68 x 8,2 мм при весе 169 г вместо 165 x 71 x 8,2 мм и весе 187 г у Sony Xperia 1 III) разрешением 2520 x 1080 точек (частота обновления те же 120 Гц), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также отсутствием ToF-сенсора и беспроводной зарядки.

Купить Sony Xperia 5 III можно будет за 84 990 рублей. Релиз новинок намечен на середину года, в Россию приедет Sony Xperia 1 III в черном цвете, а также черный и зеленый варианты Xperia 5 III.